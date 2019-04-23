高雄市長韓國瑜針對參加2020總統大選發出五點聲明，新北市議員葉元之表示，結果和他之前的預測一樣，韓市長願意參選2020總統，但是無法參加初選。透露的訊息是，如果國民黨需要韓國瑜打這一仗，只能透過徵召。

葉元之指出，為什麼韓國瑜無法參加初選？因為他對高雄市民有承諾。即使韓粉大力拜託，韓國瑜在大家的期待下參加初選，但整個過程也會一直被凌虐。例如，會有人每天質疑韓國瑜，「不是不參加初選，怎麼又參加了」、「沒有誠信」、「吃碗內看碗外」、「之前都在裝」。

葉元之強調，韓市長「光應付這些質疑就飽了」，但韓國瑜是國民黨的寶，國民黨不應該這樣對他。

葉元之表示，黨中央為了卡朱，3、4月都是往徵召韓國瑜的方向走，說要大家表態挺徵召韓國瑜，並要勸退朱立倫跟王金平參加初選。結果，黨刻意幫郭台銘的黨員問題解套，又說要辦初選，讓韓國瑜陷入兩難，也就是他一再強調，「用韓卡朱、用初選卡韓」！

葉元之認為，事情演變至此，就像韓國瑜說的，黨內高層熱衷密室協商，已經離人民越來越遙遠了。

(中時 )