前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（曾薏蘋攝）

前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（曾薏蘋攝）

前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（季志翔攝）

前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流，討論創業議題與創業團隊座談，針對高雄市長韓國瑜不參加黨內初選的聲明，他表示國民黨與民進黨都碰上初選困難，並鼓勵所有想要承擔國家責任的人，把個人勝敗放在一邊，勇敢面對國人選擇，用更大的決心擁抱更大的民主。

(中時 )