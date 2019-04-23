賴清德：國民黨與民進黨都碰上初選困難 16:332019/04/23 中時 季志翔 、 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（曾薏蘋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（曾薏蘋攝） 前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（曾薏蘋攝） 前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流。（季志翔攝） 前行政院長賴清德23日到內湖的創新實驗室Taipei Co-Space與青創業者交流，討論創業議題與創業團隊座談，針對高雄市長韓國瑜不參加黨內初選的聲明，他表示國民黨與民進黨都碰上初選困難，並鼓勵所有想要承擔國家責任的人，把個人勝敗放在一邊，勇敢面對國人選擇，用更大的決心擁抱更大的民主。 (中時 ) #初選 #創業 #民進黨 #參加 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 當民眾對大陸軍機艦繞台無感 04:092019/04/19 論壇廣場 社論－政府製造假新聞才會動搖國本 04:102019/04/19 時論廣場 蔡賴之爭若再惡化 名嘴4字揭民進黨2020結局 05:342019/04/20 政治 小英說民調下去黨就分裂 林國慶：快吐血了 10:592019/04/20 政治 菜農諷小英「天授王權」 民進黨共產黨化 12:032019/04/20 政治 向小英喊話 賴清德：不必視初選為畏途 12:342019/04/20 政治 電郵曝光 李毅與民進黨確實有會談 18:312019/04/20 政治 DPP立委初選 林濁水：開什麼玩笑？總統說會分裂 11:052019/04/22 政治 《快評》舉以色列為例 賴清德反而打臉了民進黨 21:272019/04/22 政治 民調輸藍就提名蔡 綠指待討論 01:182019/04/23 政治要聞 政治熱門新聞 韓熱度再起 蘇煥智曝關鍵 - 政治 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 - 政治 韓國瑜五點聲明 吳敦義回應了 - 政治 迎民意！謝龍介：黨中央要為韓調整制度 - 政治 中華民國不能沒有韓國瑜！許淑華千字文網哭了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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