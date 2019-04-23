行政院長蘇貞昌上任百日，今天在臉書發文，用七分鐘的影片細數力拚99天的99項政績成果。蘇揆說，政治沒有捷徑，從人民的角度思考，努力做出有感成績才是一切。從零到九十九，再到一百，這個團隊都是全力以赴在衝。不過，有網友質疑光是農產品類的鮑魚、香蕉、鳳梨外銷都算成3項政績，會不會灌水太多，當初價低吃土的農民又做何感想？

蘇揆在臉書提及，上任第100天，團隊已經一起拚了99天，他要以影片向民眾報告99件事，但總歸一句，「繼續衝、繼續拚、國家繼續向前進」，這是他和蔡英文總統對台灣的承諾，也是這個政府不變的使命。

蘇揆的99項政績，在平均2秒鐘1項政績的情況下，讓民眾看得有點眼花撩亂。其中「衝衝衝帶頭拚・領團隊高效率」的口號也算2項，而一場燈會拆成兩點「辦燈會不餘力、推燈會解難題」也變成兩項政績。

而其中農產品的政績最多，包括「找通路護農民、運農產六日行、防走私護鮑魚、外銷水產廿億、香蕉售日五億、外銷萬噸鳳梨、銷農產創第一」，但也有網友認為，一種水果算一項政績、也未免灌水太多，但也有網友認為，小編用心良苦，才能努力湊出99項政績，值得肯定。

值得一提的是，包括社會爭議事件「假訊息齊打擊・強執法驅李毅」也列入政績，不知有不同意見的民眾是何想法。

(中時 )