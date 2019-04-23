三峽安坑里長李秋維以螢火蟲作為友善土地的生態指標為發想，2017年打造有機茶葉品牌「火金姑茶」，帶動農村社區發展，也讓在螢火蟲生態得以留存。（譚宇哲翻攝）

60歲的三峽安坑里長李秋維從小幫忙家裡採茶、剪枝及製茶，隨著農村人口逐漸流失、環境被破壞，決定集結在地5位有機茶農、5座茶園，以螢火蟲作為友善土地的生態指標為發想，2017年打造有機茶葉品牌「火金姑茶」，帶動農村社區發展，也讓在螢火蟲生態得以留存。

李秋維表示，創立品牌之初，他與夥伴以精緻包裝販售有機碧螺春及有機蜜香紅茶，但通路有限，所以著手統整社區人力及資源，自己也親自投入炒茶工作，創立火金姑茶品牌。

在新北市政府農業局及三峽區農會輔導各種通路下，火金姑有機茶園廣邀民眾到社區體驗採茶、製茶及漫步生態盎然的環境，李秋維笑說，「5座茶園內真的都有螢火蟲」，希望民眾以行動支持購買火金姑茶，讓當地有機茶產業能走得更長遠。

76歲的永吉有機茶園主人鄭永吉也是火金姑茶的響應者，他說，家中三代種茶，以前將茶菁交給茶廠，因為價格不好，難以維持生計，許多年輕人都到都市找工作，為了留住茶產業，也為了自己和消費者的健康，7年前決定轉型有機耕作，希望有機茶產業能為社區的未來找到出路。

(中時 )