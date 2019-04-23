北市府依司法院釋字第748號解釋23日宣布，今年5月24日同性伴侶可為經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，北市戶政事務所已準備好了，即日起受理預約524同性結婚登記。

市府向司法院提出「同性得否結婚釋憲案」，司法院大法官作成第748號解釋的2周年紀念。依司法院釋字第748號解釋，宣告民法未保障同性婚姻違憲，並明確指出有關機關應自該解釋公布日起2年內，依解釋意旨完成相關法律修正或制定，若逾期未完成法制化，相同性別2人得依民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記。

北市民政局戶籍行政科長曾書瑤指出，由於中央尚未完成相關法律修正或制定，為因應524同性婚姻合法化登記首日，北市各戶所已準備就緒，並已訂應作業機制因應，讓期盼在當日成婚的同性新人朋友能完成登記。

她說，524服務時間自上午8時30分至夜間8時止，只要在服務時間內至北市各區戶政事務所，將全數完成受理登記並核發身分證及戶口名簿。

曾書瑤提醒，當事人設籍於外縣市，如於夜間延長上班時間，即下午5時30分至8時才到戶所申請，若設籍的外縣市戶所未提供夜間服務並已關機，因戶政電腦無法連線，則以「先行收件」方式辦理，完成辦理後會主動聯繫。

她表示，即日起開始受理電話及現場預約524同婚登記，北市各戶所已妥善規畫人力因應並準備就緒。

(中時 )