台中市府推動「民意直送！快閃接線生」專案，各局處首長定期至1999話務中心擔任接線生，民政局長吳世瑋到1999話務中心擔任接線生，初登場就接到民眾諮詢里長聯繫方式，立即提供正確資訊。研考會主委曾能汀表示，每日進線量約2000通，累計通話量從2009年至今已逾1300萬通，平均每通服務時間2分30秒，市民專線站在第一線為民服務。

「1999您好，我是民政局長吳世瑋，很高興為您服務！」吳世瑋到1999話務中心擔任接線生，為民服務、解決問題。

吳世瑋表示，1999是市府與民眾溝通的媒介，擔任接線生除了體會接線同仁的辛勞，局處更應隨時更新對外資訊同步給1999，讓市民感受到市府的施政效能。

台中市長盧秀燕強調市民才是市政的主角，要求市府各局處必須以「為家人服務的心情」積極施政，才能貼近市民。

曾能汀指出，台中市1999提供全年無休，每天24小時高品質服務，自2009年成立至今，累計通話量已逾1300萬通，每日進線量約2000通，平均每通服務時間2分30秒，暖心服務深受市民廣泛使用與信賴，即便在智慧型手機相當普及，仍扮演著不可或缺的諮詢、問題協助解決角色。

研考會表示，市府推動「民意直送！快閃接線生」專案，安排各局處首長或簡任級主管，定期至1999話務中心擔任接線生，前進第一線傾聽民意，即刻處理，加速施政效率。

參與「快閃接線生」的簡任級長官皆表示，體驗過才了解從事1999話務工作，需具備細膩、耐心傾聽特質，並且快速確實的保持高EQ的態度，非常辛苦、也很不容易。

從旁協助的話務人員說，首長服務過程讓民眾感到滿意，也加深市民對整體市府團隊的信賴感，對於機關、話務人員及民眾而言，是特別且難忘的經驗。

(中時 )