陸軍航空601旅26歲李姓下士，去年6月起竟5度以手機拍攝自己的下體露鳥照，上傳到社群媒體供不特定人瀏覽觀看「約砲」，其中還包括迷彩服照，桃園憲兵隊接獲檢舉，將李男送辦，李坦承不諱，桃檢根據7張網路截圖，依公然散布猥褻影像罪嫌聲請簡易判決處刑。

李姓男子在陸軍航空第601旅突擊直昇機作戰隊擔任下士預財士，為了約網友性交，竟在2018年6月至9月，5度以手機拍攝自己裸露生殖器官的照片，陸續上傳到社群網站的個人版面，供不特定人士瀏覽觀看，藉此「約砲」。

李男為了引起興趣，不但放上身穿迷彩服的露鳥照，場景也選在營區外或是廁所，甚至不避諱地露臉，軍方獲報網路巡邏發現，連忙約談李男，桃園憲兵隊依妨害風化罪嫌送辦。

李男坦承為了「約砲」才會發文放裸露下體的照片，桃園地檢署檢察官根據7張網路截圖，照片和自白，依公然散布猥褻影像罪嫌，向桃園地院聲請簡易判決處刑。李男目前仍在軍中服役，但因行為觸及刑法、又有損國軍形象，將被列為不適任汰除對象。

(中時 )