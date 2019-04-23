蔡英文總統今天接見貝里斯國會訪問團表示，貝里斯是國際知名的旅遊勝地，我們已經在規劃組成觀光投資考察團到貝里斯，希望能創造更多的合作機會。也期待，今年11月在貝里斯舉辦的第一次台灣商展，能夠有豐碩的成果。

貝里斯國會參議院議長鄭經緯今天率訪問團拜會蔡英文總統，蔡英文表示，去年8月她率團到貝里斯訪問，跟許多支持台灣的好朋友見面交流，也受邀到國會發表演說。

今年10月就要慶祝兩國邦交30年，她說，在貝里斯訪問的時候，不論走到哪，都感受到當地人民對台灣的熱情跟支持。這份情誼是兩國一起努力共同累積的成果，彼此都很珍惜。此次參議長率同部長、參議員、以及總理重要幕僚來台訪問，也是最好的證明。

貝里斯除了人民的熱情，當地美麗的風景也讓她印象深刻。蔡英文強調，貝里斯是國際知名的旅遊勝地，我們已經在規劃組成觀光投資考察團到貝里斯，希望能創造更多的合作機會。

她提及，這幾年，台灣跟貝里斯的交流越來越密切，這次參議長率團來訪，將跟立委蔡適應共同主持「台貝國會友好協會」的成立大會。不但為兩國國會外交寫下新頁，雙方國會議員可以有更密切的往來，對提升兩國關係有很大的助益。

對於鄭經緯今年2月跟塔蘿拉眾議長聯名來函，表達支持台灣維護民主和捍衛主權的立場，她也表達感謝之意。

蔡英文強調，台貝兩國都走過艱辛的道路，才爭取到今天的民主及自由，希望彼此在共享的價值之上，持續建立更緊密夥伴關係。未來，我們一起努力，在基礎建設、公共衛生醫療、資通訊、農漁業、以及教育等各領域，創造更多的成果。

(工商 )