Bryce Harper wasn't having it tonight 😡 pic.twitter.com/DwnzRMtX46 — ESPN (@espn) 2019年4月23日

費城費城人強打哈波（Bryce Harper），今天在作客紐約大都會的比賽中，於4局上吞下三振後，因為不滿主審卡爾森（Mark Carlson）的好球帶，衝出休息區抗議遭到驅逐出場，怒氣衝天的樣子透過轉播放送。

擔任先發第三棒的哈波今天前兩次打席都遭到三振，第一次三振是揮棒落空，第二次是站著被三振，而哈波認為這記好球偏高，不滿主審把這球判好球，走向休息區時就不開心地朝主審說了些話，後來輪到第七棒赫南德茲（Cesar Hernandez）打擊時，在一記好球之後，主審卡爾森就判一直氣不過的哈波驅逐出場。

費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）這時對主審判決有意見，走向打擊區申訴，隨後哈波也衝過去繼續叫囂，卡普勒先把哈波往一旁推，不讓他受到更多處罰，但哈波整個情緒上來，繼續對主審大叫，最後助理教練連忙把哈波拉開。

賽後哈波說：「真的不該發生我被驅逐出場的事。尤其是在和大都會這個同分區的死對頭比賽，像遭到驅逐出場這樣的事不該發生，為了我和球隊好，費城人要有我在打擊陣容時會比較好，我必須要留在比賽的。」

卡普勒認為哈波不應該被趕出場，「就是很普通的狀況，是每晚比賽都會發生的，沒什麼不一樣。我們休息區所有人都對卡爾森本戰的好球帶很有意見，我想大家可以看比賽錄影，自然會有看法。」

這是哈波生涯第12度遭驅逐出場，也是費城人隊自2015年6月16日福拉特斯（Justin De Fratus）之後，第1位遭到驅逐出場的球員，這場比賽最後費城人1：5敗給大都會。

(中時電子報)