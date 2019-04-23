北藝中心因前承包商無預警倒閉，2016年11月起停工，市府歷經多次流標，前年拆成多個標案重新發包，台北市長柯文哲市長23日晨會聽取「台北藝術中心」及「台北市音樂與圖書中心」兩重大工程興建案進度報告，承諾復工後的「台北藝術中心」，將於今年完成主體外牆工程，2021年進行全面測試，2022年營運。

至於 歷經兩年多進行先期規畫的「台北市音樂與圖書中心」，將於今年下半年啟動專案管理作業，除後續統包工程由工務局水利工程處代辦外，並請水利處召集工務局、文化局及教育局組成專案工作小組整合統包需求，此案預計於2022年開工，2026年營運。

文化局表示，復工後的北藝中心，進行中的工程包含外牆工程、昇降設備工程、室內裝修工程，機電空調及景觀等工程及劇場設備工程等；其中由捷運局第一區工程處代辦主體波浪玻璃和球形外牆已完成，預計今年第3季完成，剩餘部分將由工務局新建工程處代辦工程接手。

為因應北藝中心開館前籌備作業，目前文化局指定台北市文化基金會辦理中心軟體籌備業務，自今年2月起指派2名劇場技術人員進駐工地，進行軟硬體介面協調，以利未來接手營運；另配合工程驗收，預定於2021年進行劇場設備測試、場館辦公及服務空間設備、資訊系統等建置，期於2022年順利營運。

另外，位於信義路3段的美國在台協會－台北辦事處（AIT／T）即將於6月搬遷至內湖新館，今年下半年將啟動專案管理（PCM）作業，並於2020年進行統包工程廠商徵選。

根據北市府規畫，音圖中心將設置具有1500席次中型專業級音樂廳、作為台北市立交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，並提供多媒體排練實驗空間；圖書館新總館則是定位為數位化與智慧化的旗艦級新公共圖書總館。音圖中心建築將取得綠建築鑽石級標章，並與周圍大安森林公園結合，成為台北市未來發展的重要文教設施新地標。

(中時 )