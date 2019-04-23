美國農業部近期首度率貿易訪問團來台，今（23）日正式拜會農委會，外界傳言訪問團將與農委會討論美豬進口議題，對此，農委會主委陳吉仲表示，美國貿易團來台，帶了許多採購公司要採購台灣農產品，對台灣是正面的，他強調，「美豬、美牛政策目前沒有改變」。

陳吉仲表示，這次美國農業部貿易團來台對台灣是正面的，因為他們帶了很多相關的採購公司，要來台灣採購產品，包括農產品，針對美豬、美牛政策「目前沒有改變」。至於美方將向我採購哪些品項農產品，陳吉仲則說，這部分屬於私人商業交易行為，他不便提供。

媒體追問我方預計相對採購美國哪些農產品？陳吉仲則表示，貿易本是各取所需，台灣與美國有非常緊密的農產貿易，像我國帶介質蝴蝶蘭可順利出口美國，即是很重要的一個出口農產品；我們進口美國農產品則是自己生產很少或有需要的，像大豆、玉米、小麥等，有些是為了飼料使用。

他強調，貿易是各取所需，有助增進兩邊消費者的福利，農委會全力照顧國內農民的收入。

(中時 )