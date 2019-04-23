爭取民進黨總統黨內初選，蔡英文大打「蘇揆牌」，蔡今天在臉書列舉蘇上任後的各項改變表示，她跟蘇貞昌、陳其邁共同合作的99天以來，整個政府重新整隊，該堅持的改革價值要堅持，做得還不夠好的地方，一定要做得更好。

面對前行政院長賴清德挑戰2020總統大位，蔡英文連日來大力拉抬蘇貞昌，要證明蘇揆做的比賴揆要好。

蔡英文今天在臉書發文表示，她跟行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁共同合作99天，「我們的執政團隊，是會檢討並進化的團隊」。我們只有不斷的進化，才能迎接新的挑戰。

她也透過臉書向網友報告這99天內「我們一起做的改變」，首先是「加強與民溝通，澄清速度加快」，她說，不論是政策的宣傳、假訊息的澄清，或是政治議題的回應，大家應該有感受到，政府的管道有變多、速度有變快。

此外，執政團隊也更重視社群的影響力，透過臉書、LINE和YouTube，讓更多的民眾可以接受正確資訊。

其次是「增加行政效率，施政更接地氣」，蔡英文強調，從防堵非洲豬瘟、毒品防制、5＋2創新產業，到幼兒園補助、育兒津貼、加薪減稅，「每一項政策，我們都更努力實現，回應人民的期待」。

再來是「強化府院連結，溝通橋梁緊密」，她說，總統護主權、拚外交國防，行政院也協助她一起拚經濟、顧生活，府院攜手完成人民的期待。

她也要謝謝所有的網友，「在這99天以來，和我們一起為台灣打拚」。呼籲未來，「我們繼續衝、繼續拚，帶領國家繼續向前進！」

(工商 )