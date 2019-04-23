國民黨立委今（23）日再度召開記者會，指控農委會疑似開標案養網軍，卻濫用「秘密會議」，阻擋立委監督，將請監察院調查，請農委會公開資料供全民檢驗。農委會主委陳吉仲表示，政治人物為了自己黨內初選要炒作議題，「我們不回應」，但農委會所有資料都可以公開透明。

國民黨立委林奕華、國民黨文傳會副主委林江釧等人，指控農委會106年「新農業政策多元傳播案」成果報告，農委會以「國防、外交機敏規格」阻擋立委調閱，只召開秘密會議，技術性規避立委監督，他們將依「立法院職權行使法」第48條，提案表決，針對此案調閱報吿，也呼籲政風檢調，行政院公共工程會調查是否有圖利之虞。

陳吉仲今日出席林務局「南安小熊要回家」記者會，他會後受訪表示，他在立院即嚴正駁斥某些委員，這是「完全不公平的指控」，農委會完全開大門、走大路，公開透明，有些政治人物為了自己黨內初選要炒作這議題，我們不回應，但農委會所有資料都可以公開透明。

針對立委質疑該標案為何要由農科院「委託代辦」，陳吉仲則指出，農委會一年有1300多億預算，會透過自己會內單位、三級機關或相關基金會，每年有數千、數萬件計畫在執行，完全依照公開招標（規則），立委只拿了一個基金裡面的特定案子來打，完全失去公平。

(中時 )