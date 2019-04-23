葛妮絲派特洛稍早鬆口自己在《終局之戰》最後一場戲。（圖／翻攝自Avengers臉書）

美國隊長、鋼鐵人、小辣椒、Happy玩自拍。（圖／翻攝自Avengers臉書）

漫威累積10年大片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）明(24日)將在台上映，今台灣時間稍早英雄紛紛現身洛杉磯出席首映紅毯，對於最終結局所有人大多閉口不談，但被問到自己在片中拍攝的最後一場戲，「小辣椒」葛妮絲派特洛鬆口回憶：「我記得所有人都在，出現在一個漂亮的場景......」，接著才發現自己透露太多，接著歪嘴懊惱說：「OH SHIT」。

為了保密這回《終局之戰》的結局，導演羅素兄弟先前表示曾為此拍了5版結局，多數演員都沒看過完整劇本，只有「鋼鐵人」小勞勃道尼看過完整劇本，而小勞勃道尼先前也預告在《終局之戰》中，「最後8分鐘，應該是MCU史上最精彩的片段」，主因則是所有角色都出現在其中。

稍早葛妮絲派特洛現身洛杉磯首映紅毯，大家自知不能問結局，「美國隊長」克里斯伊凡便先調皮問葛妮絲派特洛：「妳覺得美國隊長怎麼樣？」她尷尬笑說：「我不...我不知道」，紅毯主持人轉彎問說：「那這樣說好了，妳在《終局之戰》的最後一場戲如何？」，「Happy」強法夫洛在一旁說：「小心回答喔」，葛妮絲派特洛直言：「這真的是很難回答的問題」。

葛妮絲派特洛說：「我記得拍片最後一天的場景，我們全部都在一起，在一個很美麗的場景，最棒的是和全部的人、全部的角色在同一時間聚集在一起.......」，接著她轉頭問強法夫洛：「這些我能說嗎？」他回：「我也不知道！」葛妮絲派特洛驚覺爆料太多，秒回：「OH SHIT」，最後自己打圓場說：「總之，這是很美好的經歷參與漫威10年，真的很開心在這裡，我們都非常興奮！」

(中時電子報)