基隆市政府民政處舉辦的「愛在基隆相遇時—未婚聯誼活動」邁入第3年，即日起開放報名。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌（左二）與民政處長王榆森（右二）23日共同宣布，「愛在基隆相遇時—未婚聯誼活動」即日起開放報名。（張穎齊攝）

基隆市政府民政處舉辦的「愛在基隆相遇時—未婚聯誼活動」邁入第3年，今年特別新增45歲以上的「花漾巴士組」，凡設籍在基隆的單身男女，皆可免費報名參加，即日起開放報名，市長林右昌和民政處長王榆森均表示，歡迎市民朋友參與，尋找人生伴侶。

林右昌指出，未婚聯誼即日起開始報名，這項活動近年獲熱烈迴響，不少父母或長輩希望增加名額，讓單身孩子參與。今年活動參與名額，由120位增加到174位，由於當今社會晚婚的人很多，或是想找尋第二春，所以此次新增45歲以上的「花漾巴士組」，。

王榆森表示，除辦理年滿25至44歲的「戀愛巴士組」2場次，每場各72人（男女各半），今年新增45歲以上「花漾巴士組」，一場次30人（男女各半），即日起開放報名，意者從速，希望造福各年齡層的基隆市民，在2019年找到另一半，提升基隆結婚率。

市府表示，此次活動由市府來扮演愛神邱比特，為市民們射出愛的箭矢，串起單身男女的心，延續前2年傳統，參加未婚男女先到慶安宮拜月老、求紅線，然後戀愛巴士組至海科館進行活潑有趣闖關互動遊戲；花漾巴士組，則進行基隆巷弄導覽、參觀陽明海洋文化藝術館，後到餐廳享用下午茶，享受悠閒自在交流時光。

「花漾巴士組」將於6月16日舉行；「戀愛巴士組」首場次於5月20日登場，為確保活動中每位參加者互動性，每個場次開放72個名額，第1梯次即日起受理報名，第2梯次將於7月20日舉辦，在活動前1個月開放報名。報名方式除以線上報名外，全基隆各戶政事務所都開設「未婚聯誼線上報名專櫃」，可直接臨櫃辦理。

(中時 )