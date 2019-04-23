亞大醫院小兒腸胃科主治醫師陳德慶為患者進行胃鏡檢查，釐清腹痛原因。（林欣儀攝）

就讀小學二年級的「小陽」今年初開始常出現腹痛情況，家人一度以為是孩子不想上學、裝病，但「小陽」有時痛到幾乎無法站立，就醫檢查懷疑是便秘引起，吃藥後卻未改善，進一步檢查才知是「大腸激躁症」作祟，所幸經調整作息並配合用藥，生活終於步上正軌。

亞洲大學附屬醫院小兒腸胃科主治醫師陳德慶指出，因父母因工作忙碌，「小陽」從小就與祖父母同住，日前家人希望讓孩子擁有較好的教育資源，便將他轉學到台中，未料，轉學後的「小陽」經常腹痛難耐、有時幾乎站不起來，甚至影響食慾、生活，讓家人相當頭痛。

「小陽」的父母一度以為小孩是裝病、不想上學，但觀察發現狀況不對，檢查才知是大腸激躁症。陳德慶表示，約有10至20％的學齡兒童有類似情況，他們通常腸胃結構沒有異常，必須經檢查排除其他疾病後才能確診。

陳德慶說，大腸激躁症的發生原因至今仍不明朗，推測與腸胃道蠕動功能失調、精神緊張或腸道菌叢失衡有關，患者通常會出現慢性腹痛、腹痛後排便等症狀，部分患者也會有便秘、腹瀉或兩者交替出現的問題，不少兒童因搬家、父母離異等生活發生變化而發生此症狀。

陳德慶強調，大腸激躁症不會影響孩子發育，但會影響生活品質，必須透過長期調整作息、飲食、放鬆並配合使用益生菌等藥物才能緩解。

(中時 )