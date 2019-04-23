是否投入2020總統大選，高雄市長韓國瑜今發表5點聲明表示，他雖強調無法參加國民黨現行制度下初選，但對中華民國的發展及守護，願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。這番話被解讀為間接表態參選2020。然而，前民進黨立委林濁水認為韓沒說出徵召兩字，竟和總統蔡文同曲同工起來，還疑似暗酸表示「如果有差，就是一個民調最高，一個墊底」。

高雄市長韓國瑜是否參選2020，各界相當關心，他23日上午正式發表聲明，雖仍未明確表述選或不選，但文中特別提及「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」、「不計個人榮辱得失，只願能夠改變台灣」，往參選方向前進的態勢已相當明顯，但也強調「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，外界解讀，礙於他對高雄市民的承諾，不便表態參加初選，端看黨中央是否相挺，改採徵召或直接將韓列入民調之列。

林濁水稍早在臉書表示，標榜凡事直話直說的話韓國瑜，沒說出徵召兩個字，和標榜很會溝通的蔡英文從沒說現任優先4個字和停止初選4個字一樣。他說居然兩人就這樣同曲同工起來，而且一個說被突襲，一個說被暗來暗去，看來也不是恰巧。

林濁水也疑似暗諷小英，並表示「如果有差，就是一個民調最高，一個墊底了」。

(中時電子報)