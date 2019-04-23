徐國勇視察彰化濕地時聽取環團代表的意見。（鐘武達攝）

徐國勇希望贊成與反對濕地畫設的雙方能夠溝通創造雙贏。（鐘武達攝）

彰化海岸濕地早在2009年底被評定為國際級重要濕地，後因國光石化開發案與當地漁民質疑生計會受影響，導致畫設進程延宕 ，內政部長徐國勇23日應立委洪宗熠邀請親至大城、漢寶濕地視察並聽取環保團體與地方意見時表示，期盼贊成與反對的雙方溝通對話，在「生態保育」與「明智利用」之間取得平衡，共創雙贏。

徐國勇這趟會勘彰化濕地行程，包括台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢、彰化環盟總幹事施月英、中華民國野鳥學會理事長蔡世鵬等環團人士都到場關心並大聲疾呼，彰化濕地是國際鳥盟認定的重要野鳥棲地，生態相當豐富，希望政府早日化解部分民眾對濕地畫設的誤會，讓環境生態可以獲得保護與永續。

長期關心保育白海豚的台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢說，全世界都在推動生態保育與休閒經濟，台灣有很好的資源，需要好好保護；大城鄉長蔡鴻喜與芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐則期盼濕地畫設務必兼顧居民生計。

洪宗熠則希望內政部、營建署針對畫設彰化濕地的相關進度提供資訊，同時期盼縣府、公所與環保團體對話溝通將不同的意見整合，讓彰化珍貴的濕地資源得以保存。

營建署長吳欣修表示，濕地保育現況就是「明智利用」，漁民擔憂生計受損，環保團體則希望透過適當管制，讓濕地生態不會遭到迫害，這中間需要良好的規劃與溝通。

(中時 )