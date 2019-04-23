常有民眾反映台中市府官網不易搜尋「市政新聞」及「新聞照片」等市政資料，市府將官網相關資訊視覺化程度提高，改版後可清楚按標示查詢所需資訊，未來也將持續強化提供新聞資訊、新聞照片等公開資訊，讓施政更加貼近民意。

台中市府新聞局長吳皇昇指出，市府官方網站公告市政新聞等重要資訊，但市政新聞、新聞照片的版面配置規畫，常有民眾向市府反映不知要到哪裡看市政新聞，也不知道去哪找行程新聞照片，建議市府改善。

此外，市長等市府長官出席各項市政行程時，常應民眾邀請合影，也希望市府多提供相關照片留念。

由於民眾對網路使用的熟悉度不一，新聞局與研考會研議時著重於提高視覺化程度，決定重新配置市府官網，將民眾重視的「市政新聞」及「新聞照片」規畫為兩個不同顏色的大型區塊，各自點選進入，即可連結更多新聞稿、新聞照片等資訊，改版之後，查詢更方便。

新聞局表示，以「市政新聞」為例，只要點按圖示，即可進入頁面查找欲搜尋的新聞，各篇新聞以標題呈現整齊排列，民眾對於有興趣的主題可直接點按閱讀。

如欲搜尋「新聞照片」，可於官方網站頁面點選進入專屬頁面，每日市長、副市長出席的市政行程，包括與民眾、團體合照均收錄其中。

新聞局表示，市府網站改版，重新配置版面，讓民眾能更清楚辨識、更好操作，降低資料搜尋困擾，以更簡易的方式獲得新聞內容與照片，未來也將持續加強公開相關資訊的提供，網站更符合民眾需求。

(中時 )