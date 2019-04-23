台中市水利局長范世億提醒民眾在汛期來臨時，保持危機意識，可利用手機及平板電腦免費下載「臺中水情APP」，掌握最新水情。（盧金足攝）

因應汛期來臨，台中市府水利局長范世億23日在市政會議專案報告，水利工程及雨水下水道建設、智慧防汛通訊網科技防災等，市長盧秀燕表示，有時候政府「惦惦地做」，還被「嫌到流涎」，常因市民未獲相關資訊，與當地里鄰長協助告知民眾相關訊息，包括災害搶修期程與工作進度等，讓市民安心。

市府23日舉行市政會議，由水利局針對108年度防汛整備進行專案報告，水利局於汛期前，已完成搶險修開口契約、防汛宣導兵推演練、水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站、水閘門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測。

目前在大里溪水系周邊，已建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明簡易抽水站，清水大排建置臨江簡易抽水站，總抽水量可達32.8CMS，相當於1分鐘即可將1座標準游泳池抽乾，將大幅降低大里溪水系及清水大排淹水風險。

此外，全市易淹水地區成立67個水患自主防災社區，平時即進行任務編組各司其職，並充實防汛知識及相關防汛作為，同時也建立汛期前社區水路自主巡查機制，社區自助互助力量，增進民眾自主防災意識及能力。

盧秀燕說，上周中部地區急降雨，造成豐原與神岡區出現積水，樹木傾倒、路燈故障、道路坑洞等零星災情，包括環保局、水利局、觀旅局、建設局等局處通力合作，不眠不休積極搶救，周一上班時間前，讓各項民生設施恢復正常，感謝同仁的辛勞，保障市民安全。

水利局表示，民眾保持危機意識，可利用手機及平板電腦免費下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水或水利設施災情，透過台中市民一碼通「1999專線」通報，以利市府快速搶修。

(中時 )