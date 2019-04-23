針對是否參選2020總統大選，高雄市長韓國瑜今天不給發問，只表示無法參加現行制度的初選。文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜的意思是，他願意做總統，救台灣、救高雄。

韓國瑜以5點聲明回應基層呼聲，胡幼偉則提出「接地氣版本」的解讀，他認為韓國瑜的聲明，首先是強調大家那麼支持他，多謝啦！真的很感謝！其次，韓國瑜認為，沒錯，要救高雄，得先救台灣、先救中華民國，聲明等於說「我願意做總統，救台灣、救高雄」。

對於韓國瑜第3點聲明，胡幼偉的解讀是，韓剛當選高雄市長，就去爭取變成國民黨總統候選人，實在不好意思！所以才沒辦法參加黨內初選，也不好意思主動去跟支持過他的朱立倫、王金平、鴻海董事長郭台銘爭！韓國瑜的第4點聲明，在胡幼偉看來，是指吳敦義如果覺得韓贏面最大，那就要去想辦法啊！不必再問他。如果要他出來選總統，去弄就對了！怎麼弄，他不管，不是他的事。反正吳去考慮就好了！

至於最後一點，韓國瑜則是在說，不管是誰秘密慫恿郭董出來選，這些人真的太不夠意思了，趁他訪美搞這一套，太過份了嘛！不要以為老百姓看不懂。再這樣搞，失去民心，就是自做自受活該啦！

(中時 )