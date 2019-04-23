天氣熱，私密處又開始悶熱搔癢嗎？有研究指出，在私密處檢查到壞菌的病例中，有92％的人竟然都是使用免治馬桶，專家警告，過度清潔，恐怕使得原本不該在私密處存在的壞菌，透過不斷地沖水而侵入體內，甚至有些早產和流產案例也跟過度清潔有關。

如廁後用免治馬桶清洗雖然舒服，但《早安健康》報導，日本醫學博士藤田紘一郎指出，經常過度清洗、愛用免治馬桶的人，私密處感染、發炎的風險較一般人高。因為過度清潔會降低私密處原本的酸性，反而破壞了皮膚本身的平衡，成為壞菌容易生長的環境，甚至感染、發炎，越洗越髒！

日本國立國際醫療中心婦產科醫生荻野滿春和飯野孝一，針對免治馬桶的研究顯示，沒使用溫水洗淨功能的人，私密處好菌流失量是8.77％，而有使用溫水洗淨的人，私密處好菌量反而大幅流失了42.86％。另外，也有婦產科醫師指出，有20％以上的習慣性流產，找不出原，其中有50～60％的早產或是流產，可能就是陰道發炎導致。

藤田紘一郎認為，正常頻率地使用免治馬桶沒有問題，但如果覺得私密處不適，首先應戒掉用免治馬桶，或每次上完大號都用水洗的習慣，選用輕柔的用衛生紙擦拭是最好的清潔方法。以免臀部的常駐的好菌被沖掉、皮膚角質變薄，使得原本存在於糞便或是腸道裡的細菌，更容易沾黏在肛門附近，引起發炎。

(中時電子報)