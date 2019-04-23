高雄市長韓國瑜今早對於2020總統大選發表正式聲明，顯示對於參選的意願，但礙於各種考量，無法參加「現行」黨內初選制度。國民黨議員游淑慧今在臉書呼籲，希望黨中央能修改並放寬現行初選制度和程序，讓韓市長能夠無礙參與初選。

游淑慧在臉書表示，看完韓市長聲明後，想懇託黨中央「要理解及支持韓國瑜市長因為身分、及對高雄市民的感情、承諾，無法參加現行國民黨初選制度的心情」，她希望，國民黨能修改並放寬現行初選制度和程序，「務必兼顧對高雄市民及對韓市長的尊重」。

游淑慧說到，「畢竟現行初選制度，包括領表、黨員連署，及繳交保證金，對韓市長來說，這都是不必要的程序」，呼籲國民黨讓最強民意韓市長能出征，無礙參與初選。

網友表示，「支持修改初選制度，讓面臨各種狀況的人都能夠公平的來參選」也有網友留言，「國民黨的貴公子們卡韓太無恥，市長已經講了很多次，他無法參加初選」、「我們家2020堅定支持韓國瑜，沒有韓國瑜代表國民黨選總統，休想我們會去投票」、「已經炮打司令部了，國民黨真是活生生把局弄崩了」。更喊出「非韓不投」、「直接徵召韓國瑜選總統」。

(中時電子報)