位在北市羅斯福路一段知名魯肉飯店，日前發生一名曾姓廚師在備料切菜時，不慎切傷左手大量流血，曾某自行騎機車就醫，但因傷口疼痛流血不止，騎車搖搖晃晃，引來南昌所巡邏員警注意，上前替曾某鳴笛開道，緊急護送到附近郵政醫院紮縫後已無大礙。

中正二分局南昌路派出所巡佐蔡青谷及警員蔡侑勳等2人，日前在轄區巡邏至羅斯福路與寧波西街口，忽見一名男子表情痛苦地騎著機車，車身左右搖晃，蔡員2人趕上前去了解狀況。

員警發現該名曾姓男子左手大量出血，蔡員等見狀況危急，且擔心曾男自行騎車前往醫院途中發生意外，便一前一後護著曾某，鳴警笛替曾開道，迅速安全地將曾某護送到鄰近郵政醫院就醫。

經員警了解後得知，曾某是羅斯福路知名魯肉飯店的廚師，因備料時不慎切傷手指流血。曾男表示，幸虧遇到員警們熱心替他鳴笛開道護送，才能這麼快的抵達醫院接受治療，曾男對員警熱心協助，內心充滿十二萬分的謝意，大讚員警為最稱職的人民保母。

(中時 )