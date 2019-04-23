金色三麥主廚陳羿如(左)與小蓁(右)互動對談

台劇《我們與惡的距離》22日播出完結篇，其中刻畫精神疾病患者回歸家庭社會的艱辛歷程，賺人熱淚，而知名連鎖餐飲品牌「金色三麥」早在該劇播出前，就已大舉進用30位身心障礙者，遠超過法定的5人，堪稱新北暖心企業楷模，金色三麥主廚陳羿如說，身障者工作態度很認真，甚至更有責任感，如同劇情所說「可能因為你比較勇敢」。

患有「思覺失調」領有身障證明的小蓁，透過新北市勞工局「支持性就業服務」進入金色三麥板橋大遠百店服務，小蓁雖擁有中西餐丙級證照，卻面對在職場與同事間相處的課題，過去已經歷多次就業失敗，所幸在金色三麥店主廚陳羿如與勞工局就服員密集嘗試不同工作調整與輔導策略後，讓小蓁順利從計時人員晉升為正式員工。

金色三麥主廚陳羿如分享自身與身障者共事經驗，身心障礙者工作態度很認真，甚至更有責任感，只需共事夥伴多一點耐心與用心帶領他們融入現場團隊，就可以看到每位身障夥伴的工作潛能。讓身障者也能從社會資源的使用者，一步一步成長成為生產者。

勞工局長陳瑞嘉表示，人才是企業的基礎，只要企業找出身障員工的長處適才適用，工作成效絕不比一般員工差，經過培育後更可成為企業提升優質生產力的好幫手。

根據新北市統計，108年2月達到進用標準的義務單位計有2308家，足額進用單位比例達91％，法定應進用人數6229人，實際進用人數達9776人，進用率高達157％，其中更有近半數1042家企業超額進用，在六都中名列前茅。

(中時 )