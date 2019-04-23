韓熱度再起 蘇煥智曝關鍵 14:512019/04/23 中時電子報 戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜。(中時資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今發表聲明表示，熱愛中華民國，願意負起責任，但無法參加現行制度下初選後，前台南縣長蘇煥智表示，韓國瑜的熱度有重新熱起來的現象。 前台南縣長蘇煥智在臉書發文表示，韓國瑜今天的聲明可以說是「無法參加國民黨現行制度初選」但「有參選使命」的聲明。把不參加初選制度的球丟給K黨（國民黨）中央。國民黨如何因應呢？是主動徵召將他納入初選民調？或其他呢？ 他還說，看來郭台銘宣布參選後，負面攻擊不少，而且似乎也尚未準備好，聲勢略有下滑！韓國瑜的熱度有重新熱起來的現象！ 韓5聲明 洪孟楷：接下來看徵召民調 (中時電子報) #韓國瑜 #初選 #國民黨 #聲明 #參加 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020贏定了？許聖梅悲觀揭「韓粉激憤心聲」 19:382019/04/19 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 韓國瑜聲明將講什麼？ 內容提早曝光 23:462019/04/21 韓國瑜若未出戰 前大使預言國民黨2020結局 23:572019/04/21 藍營陷入挺郭卡韓焦慮 韓才能打破宮廷老人政治 04:102019/04/22 社論－中華民國存亡，球在韓國瑜手上 04:102019/04/22 李艷秋讚11年來國民黨首現王牌 網感慨吐真心話 08:082019/04/23 聽完韓國瑜聲明笑了！杏仁哥：絕對支持韓選總統 11:542019/04/23 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 12:532019/04/23 抱不平！陳美雅心疼韓國瑜受委屈 13:352019/04/23 政治熱門新聞 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 - 政治 韓熱度再起 蘇煥智曝關鍵 - 政治 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 - 政治 - 中時 中華民國不能沒有韓國瑜！許淑華千字文網哭了 - 政治 馬英九執政vs.蔡英文執政 洪孟楷一比好諷刺！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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