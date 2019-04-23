高雄市長韓國瑜今發表聲明表示，熱愛中華民國，願意負起責任，但無法參加現行制度下初選後，前台南縣長蘇煥智表示，韓國瑜的熱度有重新熱起來的現象。

前台南縣長蘇煥智在臉書發文表示，韓國瑜今天的聲明可以說是「無法參加國民黨現行制度初選」但「有參選使命」的聲明。把不參加初選制度的球丟給K黨（國民黨）中央。國民黨如何因應呢？是主動徵召將他納入初選民調？或其他呢？

他還說，看來郭台銘宣布參選後，負面攻擊不少，而且似乎也尚未準備好，聲勢略有下滑！韓國瑜的熱度有重新熱起來的現象！

(中時電子報)