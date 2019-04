立足國內市場超過半世紀,國內肉品老字號-台畜(全名「台灣農畜產工業股份有限公司」)斥資10億,在屏東農業生物科技園區打造了全新廠房,除了招牌主力豬肉產品,也針對國內消費者對雞肉產品及調理食品的喜好增加,加碼量產:泰式打拋豬、迷迭香雞胸肉、胡桃木香燻雞胸肉等新口味肉品。特別值得一提的,是現代化廠區內還附設了對外營業的餐廳,以獨特風格空間設計及美味餐點迎接來訪消費者,成為廠區內另一亮點。

餐廳就近取材 廠區就可嚐美味

台畜不惜鉅資蓋廠,結合全新硬體建設以及最先進加工技術,將成為全台灣產能最大的肉品加工廠,一方面迎接外銷市場,另一方面也深耕國內市場,以更多樣化的產品線,求新求變搶攻肉食族的胃。

有別於一般工廠,台畜特別在廠區開設餐廳,為一般民眾及消費者提供美味的餐點料理服務。

餐廳雖然位在廠區內,但用餐環境的空間設計可不含糊,台畜援引旗下精緻肉品概念店RÒU by T-HAM在台北的成功經驗,再度邀請澤新建築事務所操刀空間規劃設計。台北RÒU by T-HAM餐廳曾獲得德國的iF設計獎、紅點設計獎,以及國際室內設計協會亞太區設計大獎中的「年度最佳零售空間」肯定,台畜農科廠的附設餐廳,也延續RÒU by T-HAM高水準的風格設計,成為廠區內另一亮點,滿足前來造訪消費者的味蕾。

泰式打拋豬、迷迭香雞胸 多元肉品闖出口碑

有鑑於國內消費者對調理食品及雞肉類製品的需求不斷成長,台畜近年也陸續開發新口味,推出了:泰式打拋豬肉、迷迭香雞胸肉、香草戰斧豬排、胡桃木香燻雞胸肉、黑豬漢堡排、香草戰斧豬排,相繼在市場闖出口碑和成績。

黑豬白豬各有特色 分進合擊

而台畜招牌主打的豬肉製品,肉品來源分為黑豬、白豬兩大類,其中白豬是台東關山地區飼養,特點是色略呈淡粉色,無任何腥味,飼料中還添加酵母菌與納豆菌等取代藥物,使豬隻獲得良好的體內循環,讓肉質鮮美、無藥殘。

而黑豬產地則來自高屏地區,以台灣特有的黑豬豬種飼養而成,肉色略呈淡紅色,無任何腥味,且有油亮感。肉質厚實、Q彈、有嚼勁。

張華欣董事長指出,一般通稱的黑豬肉,名稱是由黑毛豬肉而來,並非豬皮是黑色,而是豬毛為黑色。黑豬肉之所以廣受肉食族的喜愛,是因為豬脂肪熔點高,口感爽脆、吃起來無油膩感;而粗脂肪脂霜降度高,所以肉質鮮嫩;再加上脂肪碘價低,不會有油耗味;再加上黑豬肉的肌纖維高,所以咬感好,最後則是「總糖」及「游離胺基酸」高,讓肉味甘甜,總結以上優點,讓黑豬肉獲得不少眾多消費者的青睞。

老字號台畜斥資10億,打造現代化肉品生產基地,圖為台畜農科廠。(業者提供)

為了讓消費者更方便買到台畜優質肉品,台畜也積極拓展電商通路,目前在台畜購物網(shop.tham.com.tw)及蝦皮都可買到台畜產品,台畜也希望透過現代化的生產及行銷爭取更多年輕族群,讓台畜的經典招牌能擦亮在各年齡層消費者的心中。

<關於台畜>傳承美味 記憶幸福

全名台灣農畜產工業股份有限公司,創立於1967年,是最早將冷凍肉品成功打入日本市場的國內業者。成立超過半世紀以來,台畜在國內西式火腿、培根與西式香腸的市占排名始終第一,穩居龍頭地位。旗下的鮮肉產品包括:日本和牛、鹿兒島豬、台灣黑白豬肉,加工製品包括:火腿、培根、熱狗、香腸、肉鬆、肉乾均廣受好評。

台畜近年也展開多角化經營,進軍B2C消費市場,2016自創全新品牌「ROU by T-HAM」,跨足精品肉舖與餐飲市場,先後在台北市仁愛敦南商圈、晶華酒店成立門市。未來台畜也將繼續提供消費者更多精緻、健康、美味、便利的高品質肉類產品及服務。

由左至右:農委會-黃金城副主任委員、台畜張嵐欣副董事長、屏東農業生物技術園區洪恆珠副主任、屏東農業生物技術園區-張淑賢主任、張華欣-台畜董事長、立法院長蘇嘉全、張裕屏-台畜名譽董事長、台畜-陳建東董事、台畜-張可欣董事、台畜-王志興總經理。

