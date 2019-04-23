布麗拉森手上的無限寶石裝飾很搶眼。（圖／達志影像）

史嘉蕾喬韓森也有類似無限寶石的手鍊。（圖／達志影像）

娜塔莉波曼驚喜現身《復4》紅毯。（圖／達志影像）

醞釀10年的漫威大片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）今(23日)台灣時間上午在美國洛杉磯舉行首映禮，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森以一件開岔快到肚臍的藍綠色禮服現身，大露半球，左打「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森，右拚「驚奇隊長」布麗拉森，讓粉絲大飽眼福。

《終局之戰》明將在台灣上映，稍早在洛杉磯舉行的紅毯儀式上幾乎所有演員都現身，除了「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡、「雷神索爾」克里斯漢斯沃一出現必定引起尖叫，女星們的超辣穿著也十分吸睛，頂著一頭長直髮的伊莉莎白歐森，稍早在紅毯上大秀雪乳東西半球，談到角色時她表示緋紅女巫的力量來自關懷和愛人，很開心能演出一個「哀傷的角色」。

而史嘉蕾喬韓森與布麗拉森不約而同在手上戴上象徵無限手套的寶石裝飾，增添不少話題，最令人驚訝的是索爾的前女友「珍佛斯特」娜塔莉波曼（Natalie Portma）意外現身於紅毯，先前她演出《雷神索爾2：黑暗世界》後便宣告自己的角色已經在漫威宇宙結束，如今再現身紅毯，令許多人都相當好奇她是否有出現在《終局之戰》中，更有人猜測是與外傳的「時間倒轉哏」有關，真相就等明天電影上映揭曉。

(中時電子報)