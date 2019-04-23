國內麻疹接觸感染病例愈來愈多，尤其北北基生活圈緊密，傳播範圍更廣泛，造成新北市林口麻辣燙餐廳出現「一人傳染八人」的慘況，這位從香港回國的麻疹患者成為「超級傳播者」，已經創下今年最多傳播病例的紀錄。

疾管署今（23）日公布新增10例國內感染麻疹病例，其中6例分別與4月16日公布的香港、泰國境外移入麻疹引發的國內群聚事件相關；其他4例個案中，1例與另起泰國境外移入麻疹個案相關，3例感染源待釐清。

4月16日公布的香港移入群聚案新增5名病例，其中1名個案為指標個案可傳染期間聚會的餐廳員工，另4名個案皆曾與指標個案至醫院就醫時有共同空間暴露，這起群聚案共9人確診，衛生單位已掌握相關接觸者共1903人。

這位從香港回國的麻疹患者在老四川麻辣燙餐廳內傳染了同桌吃飯的2位朋友、1名別桌的客人與1位餐廳員工，隨後該患者在就醫時又傳染了4名前往醫院探病、陪病的人，因此成為1人傳染8人的「超級傳播者」。

疾管署副署長羅一鈞表示，可能指標個案的病毒量偏高，在明顯發燒、咳嗽時，只要走過、路過同一個空間，就有可能吸入病毒而遭到感染；該位從香港帶回麻疹的「超級傳播者」已打破今年稍早「1人傳染7人」的最多感染紀錄。

國內專家認為，麻疹「1人傳8人」左右算是「超級傳播者」，羅一鈞指出，在沒有疫苗接種的情況下，麻疹感染者最多可以傳給14至18人；而國內常見1人傳染4人左右，罕見1人傳染7、8人的情況。

另外，泰國移入群聚案新增1例20多歲女性個案，4月16日出疹，研判是陪同家人就診時接觸指標個案而感染，這起群聚案共4人確診，相關接觸者共574人。而台中某地區醫院群聚案已無新增病例，研判疫情已獲控制。

(中時 )