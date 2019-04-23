高雄市長韓國瑜今發表對2020大選的五點聲明，表態無法參加黨內現行制度的初選。藍委許淑華則在臉書PO文聲援，先是質疑黨中央用黨內規則、制度為難疲於市政的韓國瑜有什麼好處？並喊話黨中央「任性一次」，滿足還願支持黨的民眾，片面將韓國瑜被動納入初選民調，無論民調結果如何，黨都要有黨的智慧和高度去面對和處理。

許淑華今PO出千字文，先是回憶起2018年從韓國瑜的造勢場合開始，中華民國國旗旗海從高雄飄盪全台灣，而「台上視角」和台下支持者群眾完全不一樣，當自己被10萬張國旗揮舞的畫面衝擊時，內心激動也同時嚮往，因為在台上滿身大汗重感冒的韓國瑜，背負的不只是高雄人的寄託，甚至是全台灣人民的期望。

許淑華接著說，跟著韓一路走來，與韓家人一樣除了在健康上會反對他太過操勞，在政治理念和地方事務皆毫無疑問的支持他任何主張與決定；但這星期每天都有接不完的來電，幾乎都是無法忍受黨用如此粗糙的工法打造出超重量級的候選人，也幾乎每人掛電話前都會丟一句「非韓不投」，而不試著去反駁、解釋這些現象，「因為你們抱怨的，完完全全也是我心裡所不解和困惑的。」

許淑華並說，一瓶礦泉水、一件藍襯衫、一副疲憊的身軀、一個人吃一碗滷肉飯，孤軍奮戰的韓國瑜不但把台灣人民沉睡的愛國心喚醒，也無怨尤一肩扛起病危的國民黨；如今黨的病情稍微控制住了、有活力了，許多成功不必在我的人，卻都以救世主自居的姿態要帶領黨奪下大位，磨刀霍霍準備重新執政，「有朋友冷淡的對我這個黨員說：韓流吹起了民心、卻吹不散陳舊的權貴塵埃。」

許進一步說，韓國瑜常稱2020是中華民國保衛戰，而口中2020是希望對抗絕望、包容對抗歧見、經濟對抗政治的中華民國保衛戰；韓曾說，若想徹底擊潰一個人的內心，不是奪他錢財也不是對他拳打腳踢凌虐，而是要讓這個人對未來絕望，剝奪他對未來奮鬥的憧憬，「台灣不就正面臨如此的狀況嗎？」

她指出，蔡政府的鎖國政策讓經濟沒出路，底層民眾看不到未來只能束手無策的接受政府安排，「台灣不需要敵人」，惡劣的內耗很快就能把底層民眾折磨的萬念俱灰，放棄對未來打拼的夢想，資方只要給足法定最低薪資，底層民眾也勉強湊合的活著，「我無法想像再給蔡英文的民進黨四年，她們要把台灣帶向多糟糕的地方。」

「我個人比誰都希望韓國瑜能是下一個帶領中華民國走回正道的領導人」許淑華說，而黨中央用黨內的規則、制度來為難疲於市政的韓國瑜，又有什麼好處？衷心建議黨中央「任性一次」，滿足還願意支持黨的民眾，片面將韓國瑜被動納入初選民調，無論民調結果如何，黨都要有黨的智慧和高度去面對和處理。

許淑華還說，起死回生、資源重新到位的國民黨也許可以不需韓國瑜，但非常確定的是，沒有韓國瑜的中華民國，不會再有十萬人高唱國歌、十萬人揮舞國旗的光景，台灣和全世界華僑期待的是屬於中華民國的領袖，不是屬於黨的領袖，「國民黨可以沒有韓國瑜、但中華民國不能沒有韓國瑜。」

(中時 )