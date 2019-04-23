中央推補助政策，卻要地方政府出一半錢？台中市議員黃馨慧23日議會專案報告表示，被蔡總統視為解決少子化危機的亮點政績「準公共化托育」政策，預估預算暴增約300億元，卻要求地方政府必須配合「保留原編預算1／2作為辦理本計畫總體經費用」是否合理？呼籲市府積極溝通，爭取該項補助政策由中央全額補助。

黃馨慧表示，中央預估這項托育政策預算將從89億元，暴增近4.5倍變成389億元，多出300億元經費，錢從哪裡來？答案是，按行政院制訂「我國少子女化對策計畫」內容，台中市政府要保留原編預算1／2作為辦理本計畫總體經費用。以台中市107年度編列19億就必須保留、也就是要自籌款9.5億元配合中央補助新制。

黃馨慧指出，另外，今年8月份即將上路2-6歲準公共化新制估算，台中市將有1萬5千戶經濟弱勢家庭補助額度降低，還有2千700個家庭因為排富條款不能請領中央「育兒津貼」補助，因此，台中市政府必須辦理第一次追加預算8.5億元以彌補福利落差，以繼續發給2500元「育兒津貼」補助。

黃馨慧說，這種中央政策、地方配合，市府還要自掏腰包，根本就是標準的「中央請客，地方出錢」是否合理？是否公平？107年中央制定計畫前，有沒有和市府先商量計畫有重疊性？有沒有告知地方政府要自籌款？若都沒有，準公共化托育政策預算應該由中央補助款全額支付，要求盧市府積極向中央溝通爭取預算。

(中時 )