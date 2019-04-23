高雄市長韓國瑜所引爆的「韓流」，不僅讓他翻轉高雄，民意更盼他一掃老國民黨生態，帶領中華民國新氣象。韓身為被藍營丟到冷凍庫、中年失業17年的「邊緣人」，如今不僅終結高雄20年執政，更將可望成為中華民國總統，其人生堪稱傳奇！也讓曾任行政院發言人的傳播學者胡幼偉，列舉6大特質，認為這將能成為改寫政治或政治傳播學研究的新議題。

胡幼偉在臉書表示，在他近期寫作政治相關評論之外，他想在等待韓國瑜聲明出爐的最後時間中，回歸學術立場提出幾6個，由韓帶起的未來學術研究議題：

1. 韓國瑜選高雄市長，為何會從一開始的完全不被看好，卻能在這麼短的時間裡翻轉局面？從政治行銷，或者說是競選行銷傳播的角度而言，他的競選行銷傳播策略，很值得深入完整的研究。

2. 韓粉到底喜歡韓的哪些特質？在韓粉的認知中，他的政治魅力 （political charisma) 到底是什麼？

3. 如果說國民黨不能只靠韓一人，或者說韓開創了另一種從政典型，那麼，韓的政治魅力可以複製在別的政治人物身上嗎？

4. 台灣按理說已經早就脫離威權政治的時代，為何還有那麼多人相信，個人或集體的命運，要依賴政治上的救世主？

5. 對選民而言，選舉的意義到底是什麼？選舉，只是讓自己喜歡的政治人物或政黨能夠掌權的手段，還是定期檢驗政治人物或政黨理念及實際表現的機制？為什麼有那麼多人似乎認為，不管是國民黨或民進黨，都不需要完整的初選過程，也不需要讓所有想當總統的人，都好好講講自己的政策理念，然後再讓大家來判斷誰最適合做總統候選人或當總統？為什麼有那麼多人認為，唯一有意義的事情，就是讓自己喜歡的人能成為總統？

6. 對政治學或政治傳播學而言，台灣的這場總統大選，還有什麼值得深入研究的問題？過去的研究發現，還能不能用來解釋台灣目前的政治現象？

(中時電子報)