4年前羅姓男子行經新北市烏來區一處樹林空地，因台電電纜線斷裂導致他經過時被電擊死亡，一審判決台電須賠償羅的家屬共1484萬多元，因家屬提上訴追加請求精神慰撫金，高院審結後改判台電須賠償1535萬0974元。全案可上訴。

高院認定，台電未就斷裂的電纜線一般目視高度範圍內設置警告標示，或隔離絕緣的防護措施，且未依照天候狀況及實際情況，在雷雨後臨時加派人力巡視，台電就電纜線的設置管理有欠缺，應負損害賠償責任。

(中時 )