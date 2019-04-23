斷裂電纜線電死人 台電判賠1535萬多元 15:072019/04/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 4年前羅姓男子行經新北市烏來區一處樹林空地，因台電電纜線斷裂導致他經過時被電擊死亡，一審判決台電須賠償羅的家屬共1484萬多元，因家屬提上訴追加請求精神慰撫金，高院審結後改判台電須賠償1535萬0974元。全案可上訴。 高院認定，台電未就斷裂的電纜線一般目視高度範圍內設置警告標示，或隔離絕緣的防護措施，且未依照天候狀況及實際情況，在雷雨後臨時加派人力巡視，台電就電纜線的設置管理有欠缺，應負損害賠償責任。 (中時 ) #台電 #電纜線 #賠償 #多元 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 191億 台電今年首檔公司債 發行 04:092019/04/19 六輕氣爆 即起受理賠償申請 04:102019/04/19 房客自殺慘變凶宅 屋主提損害賠償被駁回 12:222019/04/19 強化多元支付 高捷與JCB簽署合作備忘錄 17:592019/04/19 誣告3警監控恐嚇 教授賠償24萬元 07:242019/04/21 陸《疫苗管理法草案》二審 提高罰款額、懲罰性賠償 13:512019/04/20 AI機器人當小書童伴讀，嘉義市世賢圖書館閱來閱有趣 18:082019/04/21 偷台中捷運電纜 假承包商員工被逮 15:422019/04/22 不爽小三被扶正 前正宮「剃頭」教訓 10:072019/04/23 中火減電不夠用？盧秀燕：台電已證實不影響 12:392019/04/23 社會熱門新聞 桃園保大小隊長 整備槍枝擦槍走火 - 新聞 - 中時 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 - 社會 男人被輪姦到瀕死 網友揭逆輪姦之島 - 社會 欠債80萬走險運毒 女子夾帶千萬K他命遭逮 - 社會 - 中時 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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