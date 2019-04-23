圖為高知縣的高知城。(達志影像/shutterstock)

日本新天皇將於5月1日登基，迎來史上最長十連休黃金。相對地，中國大陸也有四連休，不少人準備赴日旅遊。今年5月，日本各地可以預見會出現大批出遊人潮，不變的是，東京、大阪、京都等地仍將受到青睞。若怕到時人擠人，那些較冷門旅遊縣或可作為安排出遊的參考。你猜得出是哪些縣最不受到外國人歡迎嗎？答案是島根縣、福井縣、鳥取縣、高知縣、岩手縣。

日本國家旅遊局（JNTO）所做的「訪日外國人消費動向調查」，日本各都道府縣造訪排名2017年統計，最受歡迎的是東京都，第二位是大阪府，其次是千葉縣、京都府和福岡縣。

日本作家中島惠在《日經中文網》撰文指出，經她個人調查，雖然東京和大阪以外的地方城市越來越受到歡迎，但從整體數字來看，在文化和飲食等所有方面都魅力十足的東京都仍高居榜首。

至於外國遊客最少的都道府縣又是哪些呢？結果一如她和大多數日本人所預期，倒數依序是島根縣、福井縣、鳥取縣、高知縣、岩手縣。中島惠分析，這些縣都遠離主要機場，到達需要很長的時間，成為一大難題。因此日本人很少去的都道府縣，外國遊客自然也去得少。

儘管上列5縣來玩遊客較少，但並不意味這些縣沒有魅力，他們也擁有卓越的文化和歷史，以及出色的旅遊勝地，只是較少被關注。中島惠援引日本旅遊網站「jalan-net」等，列出當地有名的旅遊勝地。

●島根縣

出雲大社、足立美術館、玉造溫泉、松江城、宍道湖

●福井縣

福井縣立恐龍博物館、永平寺、東尋坊、蘆原溫泉、越前海岸

●高知縣

四萬十川、桂濱、高知城、坂本龍馬銅像

●鳥取縣

大山、水木茂之路、鳥取砂丘、鳥取砂丘砂美術館、水木茂紀念館、皆生溫泉、三朝溫泉

●岩手縣

花卷溫泉、中尊寺、龍泉洞、小岩井農場、淨土之濱、毛越寺

(中時電子報)