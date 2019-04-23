家住新北市永和區四號公園附近的賴姓老翁，因患有失智症，日前自家中獨自外出走失整整一天一夜，家屬報警焦急尋找未獲，北市捷警隊三分隊員警陳柏君獲報，主動協尋，最後在永和SOGO百貨找到老翁，安全交給家屬帶回。

北市捷警隊三分隊警員陳柏君，日前在北捷忠孝復興站擔任守望勤務時，接獲分隊公務群組通知，臉書「我是永和人」上有人ＰＯ文指出，有一名71歲賴姓老翁，在永和區四號公園附近走失，陳員主動詢問站務人員，經站長告知當天下午14時許，有一位乘客打著赤腳未帶票卡，由SOGO百貨出口出站。

陳員依經驗判斷即趕至附近找尋，找了4個多小時，結果在百貨公司4樓，發現失蹤賴姓老翁赤腳獨自遊蕩，為免老翁腳底受傷，陳員協請站務人員提供一雙鞋子供他穿上後，隨帶回隊本部並通知家屬。

陳員經了解，老姓老翁患有輕微失智，在前一天上午，乘著看護尚未抵達住所，就自行外出運動走失，賴姓胞妹得知後，當日上午10時就到轄區中和分局安平派出所報失蹤協尋，老翁獨自在外渡過一夜，家屬十分擔心安全，幸好陳員即時尋獲，並迅速通知家屬前來接回，對員警熱心為民服務，再三向陳員致謝。

(中時 )