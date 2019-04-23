蓮10歲女童數學題全不會，遭安親班老師打手心29下，造成雙手瘀青，臉書管理者已對黃醫師道歉並撤文。（許家寧翻攝）

心疼！花蓮1名10歲女童10題數學題全不會，遭安親班老師以水管打手心29下，女童雙手被打到黑青，回家哭訴「不敢再去安親班」，家長控訴對方找來議員和立委參選人居中「施壓」，黃啟嘉澄清僅以醫師專業對傷勢提供建議，未介入雙方紛爭，會保留法律追訴權。

安親班再傳疑體罰過當，吉安鄉一名陳姓單親媽媽求助無門，透過吳姓管理員在《花蓮同鄉會》臉書粉絲團發文，控訴女兒遭女老師捏耳朵、接著用木板打手心，後來更以水管狠狠抽29下，造成女童雙手黑青，負責人竟還找議員吳建志和立委參選人出面協調。

家屬稱黃姓立委參選人說，「這小事還好啊！賠個3至5千元就可以了。」但因為與家長索賠15萬元落差很大，加上老師遲遲不肯出面道歉，才會透過發文討公道。至於索賠從50萬元後來降到8萬元，家屬稱會捐給弱勢單位，但未獲對方接受，於是提告傷害。

吳姓班主任坦承女老師因求好心切，處罰過當，下次不會再犯；事後也找來雙方都認識的朋友登門致歉。安親班指出，招生前都有先跟家屬說明，若孩子跟不上進度會適度體罰打手心。對此，縣府教育處指出，安親班有立案登記，將著手調查有無違反兒少法情事。

議員吳建志表示，只是透過辦公室主任詢問雙方意見，居然會傳成「施壓」喬事，覺得很無奈。黃啟嘉辦公室也回應，因安親班致電詢問，黃醫師僅對學生的傷勢提出專業說明，認為傷勢並不嚴重，從未介入雙方糾紛或協調，但這樣的貼文已經意圖使人不當選，會保留法律追訴權。

(中時 )