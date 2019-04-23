出身偶像男團始祖鳥小虎隊的「小帥虎」陳志朋，退伍後轉戰戲劇圈，以在瓊瑤劇《還珠格格》裡飾演「爾泰」一角為人所熟知，然他從未放棄歌手身分，除持續出專輯外，近年更大大改變形象化身「千面男爵」，一洗奶油小生形象，大開尺度走妖嬈路線，新形象成功引發話題，然工作上有所成的他，感情世界卻始終成謎，然昨天他po出一張蛋糕照，裝飾字樣讓網友驚呼難不成他已秘婚？！

陳志朋出道以來感情部分向來低調，幾乎零緋聞，曾傳跟《還珠格格》中飾演「塞婭公主」的張恆假戲真做，但此事不了了之，唯曾節目上曝光過在紐約認識了初戀女友但早已分手，之後交往小10歲的對象，但打算40歲才結婚，感情世界始終成謎。

如今40有7的陳志朋，早過了自我設定的結婚年限，加上近年穿搭示人走中性風，打破性別藩籬反倒性向遭質疑，然昨晚他曬出慶生照，赫見蛋糕上用巧克醬寫著「老婆」二字，此事在網路上引爆討論，揣測他早已秘婚，然有人為他解釋，說陳志朋孝順，可能是貼出爸爸幫媽媽慶生的照片，但這說法被鐵粉反駁，表示陳媽媽生日早過了，而真相究竟為何？只能等待陳志朋自己說分明。

(中時電子報)