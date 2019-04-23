立法院今天三讀通過《家庭教育法》修正案，明確規定各縣市家庭教育中心具有家庭教育專業及社會工作相關專業人員，應於3年內，達進用人數1／2以上。

近來兒虐事件頻傳，主因是家庭功能不健全，家長缺乏親職教育知識所致。全國各縣市家庭教育中心共有151人，其中僅58位、約1／3具有家庭教育專業及社會工作專業。

教育部終身教育司副司長顏寶月表示，這次修改《家庭教育法》後，教育部將投入更多經費強化家庭教育專心功能，預估3年內專業人力提升到1／2，讓他們在親職教育方面發揮更大功能。

這次修法通過強化整合資源，針對新生兒父母、辦理小一新生註冊、結婚登記、離婚登記和出生登記等目標對象，透過跨部會、跨局處的管道與通路，主動關心與提供有關家庭教育的資源及服務。

此外，修正後的《家庭教育法》也將綿密社會安全網路，對於有家庭教育需求的家庭，經過社政評估與轉介機制，並與各縣市家庭教育中心與學校、社區間網絡資源聯繫及串連，及時提供適切資源與轉介服務的援手，以有效預防家庭問題的發生。

這次修法也通過，未來將加強結合大眾傳播媒體、網際網路、行動通訊載具及其他資訊科技的傳播途徑，回應現代民眾的學習需求與學習方式；同時鼓勵師資培育大學、空中大學及大專院校開設家庭教育相關課程，增進民眾及青年對於家庭關係經營的知能。

(中時 )