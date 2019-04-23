每天早上泡完咖啡後，大部分的人會把剩下的咖啡渣直接丟掉，但其實咖啡渣在美容方面也有不少妙處，國外有媒體就整理出下列使用咖啡渣的美容方式。

根據國外網站《remedydaily》報導，咖啡被證實對受損的皮膚有很大的功用，可以用咖啡渣磨砂膏加水來按摩臉部，因為咖啡裡面含有的酸有助於死皮脫落，讓皮膚更柔軟。而咖啡渣磨砂膏的製作方式也不難，只要把咖啡渣放在裝有溫水的碗中，再加入瀉鹽即可完成。

第二種美容方式則是用來減少脂肪、增加循環。咖啡因有助於刺激血液循環，去除皮膚內多餘水分、緊緻肌膚。只要混合120毫升的咖啡渣、15毫升的葡萄酒，加入幾滴生薑提取物和海藻提取物，用來擦洗皮膚即可。

第三，消除眼睛浮腫。將咖啡渣抹在眼睛下方，放置幾分鐘後沖洗，如此便可以刺激血液流向眼睛，減緩眼睛疲勞。

第四，事實上，皮膚可以吸收咖啡因，若是不喜歡喝咖啡，那就將咖啡渣製成肥皂，與咖啡提神醒腦的作用相同。

最後，咖啡渣也能幫頭皮去角質和死皮，讓頭皮保持在健康的狀態，促進頭髮生長。

(中時電子報)