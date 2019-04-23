有些人分手後，會重新尋找下一份感情，約會、認識新朋友；但有些人分手後，卻不想輕易放開眼前這個已經習慣的人。大陸占星網站《星座屋》分享4個會挽回舊愛、沒有勇氣追求新感情的星座。
1.天蠍座
天蠍座用情至深、佔有欲極高，有時候不願分手，並不是因為愛，而是不甘心。他們不甘心本來屬於自己的人變成別人的。也不想花時間與陌生人從零開始相愛、磨合，很懶又很麻煩。
2.金牛座
金牛座不習慣接受新事物，對愛情也一樣，除非是自己提分手，否則對方說要分金牛座絕對不答應。因為金牛座不願意再花時間了解別人。既然已經花時間相處，就寧願死抓住不放。
3.巨蟹座
巨蟹座重情重義、忍耐力強又固執，就算感情上遇到挫折，也不會輕易分手。當然，也不可能放下曾經愛得那麼認真、深刻的人，所以完全不考慮把對方變前任。
4.摩羯座
摩羯座在職場上是呼風喚雨，在感情世界卻是委曲求全，認定一個人後會無止盡地包容，怕對方消失在自己的生活中。摩羯座並非不想找一份新感情，而是沒有投入下一段感情的心理準備，所以摩羯座最終還是選擇挽回、復合。
(中時電子報)
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