鴻海董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統初選，英國媒體形容為台灣的「破壞之王」（disrupter-in-chief）要投身政治，想必會掀起波瀾。

外媒記者表示「只一個動作，郭台銘就把台灣的政治弄得一團亂，引發對台灣民主的未來、主權，以及遭到北京併吞威脅的擔憂。」形容郭台銘是台灣破壞王(Taiwan's disrupter-in-chief)，指他參選總統，對台灣政壇除了形成一股旋風，也對台灣的明年總統大選造成相當的擾亂。

郭台銘是白手起家的傳奇，而他的手下指出郭台銘不怕表現出品味不好或是有任何不禮貌的舉動，也不怕讓人感覺不舒服。員工都相當害怕郭台銘的暴躁脾氣、嚴厲領導風格，還有就是難以預測的性格。

同時，報導也就郭台銘的發言感到憂心。郭台銘日前公開指涉美國的外交官會干涉台灣選舉，許多人認為，一個有辦法白手起家、經營大公司的人，也有能力治理國家，但事實上，郭台銘做為政治人物的支持度尚未經過考驗。他的參選進一步擾亂了台灣的政治局面，一個由民進黨和國民黨長期以來輪流主導的局面，正被非傳統政治人士破壞。

(中視)