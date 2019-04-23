新北市交安大整頓專案實施滿一個月，提升交控中心指揮層級。（譚宇哲翻攝）

新北市交安大整頓專案實施滿一個月，市府針對16條主要幹道透過智慧交通系統紓解壅塞車流，加強巡查工地圍籬退縮和機車退出騎樓，並結合警察、工務局成立交通順暢應變小組，預置機動警力將車禍排除平均時間從57分鐘縮短為27分鐘，降幅超過一半。

新北市3月19日起進行為期一個月的治安、交安、公安大執法，交通局長鍾鳴時表示，除交控中心透過全市重要幹道近300個路況即時影像監視系統（CCTV）嚴密監控，更針對16條易壅塞主要幹道進行整頓，共調整20處標誌、補繪44處標線。

其中，光是汐止大同路就調整47處路口號誌，加裝3組可辨識車牌的智慧監視系統掌握即時車流量，主動啟動預警應變措施，使交通狀況改善績效達2成4；改善成效最佳前二名的三重區重陽路和板橋區縣民大道，平均塞車時間縮短超過3成。

至於經常被民眾詬病的工地占用道路圍籬，經加強巡查後，11處都已完成改善；另外針對板橋縣民大道等208處實施機車退出騎樓路段，並配合警方執行違規拖吊，共計動員669人次，執行違規拖吊汽車524輛、機車782輛，機車騎樓路段取締機車329輛，交通局強調交安整頓將會持續進行，以維護通行順暢。

(中時 )