花蓮縣富里鄉子產量低，農友叫苦不已。（縣府農業處提供）

花蓮縣光復鄉特產箭筍今年產量銳減。 （縣府農業處提供）

花蓮縣光復鄉特產箭筍今年產量少、品質參差不齊。 （縣府農業處提供）

天候異常，花蓮縣光復鄉箭筍與富里鄉梅子產量銳減，農友叫苦連天，經行政院農委會公告列入災損救助對象後，縣府農業處長羅文龍23日呼籲，若他鄉鎮同樣有旱災農損，也可爭取啟動天然災害救助作業。

光復鄉海岸山脈淺山區為箭筍重要產地，面積120公頃左右，為全台之冠，每年3、4月箭筍盛產期，今年卻「等嘸筍」，光豐地區農會評估產量大減7成，價格雖維持12兩200元的高價格，但農友無筍可賣，徒呼負負。

光豐農會推廣部主任張明發指出，今年箭筍產季累積雨量較去年同期減少約200毫米、氣溫高出攝氏2度，箭筍缺水，長不出來，原本冒芽時間延後，筍子也長得慢、長不高，收成受損，筍農叫苦連天，經勘災小組確認，筍籜（筍殼）褐化嚴重，出筍量大減，農委會公告符合「1、2月旱災」，即日起辦理箭竹筍現金救助及低利貸款。

羅文龍說，光復鄉符合箭筍救助鄉鎮，即日起至4月26日，民眾可在當地公所申請，由公所派員勘災，協助災後復原及復耕，救助金額每公頃3萬6000元。

富里鄉則是花蓮縣梅重要產區，種植面積約64公頃，每年3、4月為梅盛產期，但今年

梅子開花期雨量比往年減少約100毫米雨量，氣溫平均高出攝氏1.4度，許多梅樹葉子茂密，但結果量極低，銳減5成以上。

繼筍農後，縣長徐榛蔚關心梅農惡況，要求縣府農業處邀集富里鄉公所、農糧署東區分署、農委會花蓮區農業改良場等單位會勘確認災情，經農委會公告等符合「1-2月旱災」災損現金救助及低利貸款，23日起至5月2日受理申請，救助金額每公頃6萬元。

縣長徐榛蔚要求農業處儘速向中央爭取農損救助。

羅文龍強調，「1-2月旱災」受理申請期間包含例假日，請災農儘速前往土地所在地的鄉公所申請，農委會目前雖只公告核定救助光復鄉箭竹筍及富里鄉梅，若其他鄉鎮同樣因1至2月旱災造成農損，也可直接通報當地鄉鎮公所，啟動天然災害的後續救助作業。

(中時 )