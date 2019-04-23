台中市公私立中小學科展日前落幕，國立興大附中師生團隊以「蛋蛋的幸福-探討以蛋殼製造光觸媒在可見光照射下將CO2還原CH3OH之效率」作品，以蛋殼為原料、合成奈米光觸媒，藉以降低溫室效應，奪下工程類第一名佳績。

這件「蛋蛋的幸福-探討以蛋殼製造光觸媒在可見光照射下將CO2還原CH3OH之效率」作品是由興大附中高二資優班學生柯駿宇、黃紀堯和陳紓嫻共同研究，他們說，有感於近幾年地球溫度不斷升高，希望製作出降低溫室效應的作品，能對社會有幫助。

學生們利用「蛋殼」為原料，合成出奈米光觸媒「鈦酸鈣」，並藉其將大氣中的二氧化碳轉換成甲醇，經過計算，每克觸媒一天可處理100公升空氣中的二氧化碳，且產生的甲醇還可做為燃料、提高碳的循環使用率，未來希望緩解地球升溫的壓力。

興大附中表示，這次學校共有9件作品參展，不但一舉囊括前三名、還奪下6件佳作，堪稱擊出全壘打，其中，「軟性防禦力場---論非牛頓流體性質與手機殼應用」獲物理與天文學科第二名。

(中時 )