為延續對已逝兄長的愛與思念，住在台中的吳先生收養了哥哥飼養多年的愛犬「喜兒」，卻意外發現「喜兒」同時罹患腦瘤及鼻腔瘤，雖接受化療、但成效不佳，決定到中台科技大學「動物放射治療研究中心」，經4個循環的治療後，目前病情穩定獲控制。

隨著少子化時代來臨，「毛小孩」成為許多家庭中的重要成員，也使得其醫療更受重視。中台科大指出，寵物罹患癌症的機率達54％，癌症更位居毛小孩的死因首位，也讓許多飼主憂心，為協助毛孩獲得妥善治療，學校特別增設「動物放射治療研究中心」，1年來累積治療7例動物腦瘤病例。

獲治療的「喜兒」是隻10歲大的吉娃娃，吳姓飼主說，「喜兒」原本是哥哥的愛犬，受兄長臨終託付、也延續對哥哥的情感，決定將他當成孩子收養，未料，去年發現牠鼻腔外側有不明突起，檢查發現是鼻腔腫瘤，雖在醫院接受化療，但成效不佳。

去年10月，「喜兒」轉至中台科大動物放射治療中心，斷層掃瞄發現牠腦下垂體還有1顆1公分大的腫瘤，且合併腦室擴張情況，該中心指出，團隊為牠規畫4循環、共16次放射治療並配合施打降腦壓藥物，已成功縮小「喜兒」的腫瘤並控制病情。

中台科大動物放射治療中心獸醫師薛珮君說，犬貓腦部體積較小，在治療腦瘤期間要兼顧療效與降低麻醉風險，難度較大。中台科大醫放系教授張振榮指出，這起同時控制動物腦瘤、鼻腔瘤的成功案例堪稱全台首例，也創下台灣動物放射醫療的嶄新紀錄。

(中時 )