80多歲長期洗腎的老婆婆，經大腸鏡檢發現橫結腸腫瘤的大腸癌。（台大醫院竹東分院提供）

新竹縣1名80多歲長期洗腎的老婆婆，近幾個月各項客觀指標顯示營養不良與嚴重貧血，治療未有顯著改善，台大醫院竹東分院腎臟科醫師林孟群建議婆婆接受大腸鏡與腹部電腦斷層影像掃瞄檢查，檢查結果發現糞便潛血呈現陽性反應，確診為大腸癌第三期。

林孟群指出，洗腎病友症狀與癌症症狀表現有部分相仿，很容易忽略癌細胞發出的警訊，例如大腸癌，這位婆婆為橫結腸腫瘤，未來可能堵塞腸道，經手術後已順利平安出院。

林孟群說，血液透析病患最常見的是心血管併發症，因此常規治療跟例行檢查項目，都是針對心血管疾病做防治，患者如沒有或不願意做內視鏡檢查，往往不太容易發現大腸癌。

另外，若是膀胱癌，一般表現是血尿，但偏偏洗腎病患尿很少，患者沒有局部症狀，可能以全身症狀如體重下降、食慾不佳、貧血等來表現，如沒有進一步檢查，很容易歸因於透析相關的症狀。

林孟群指根據統計，慢性腎衰竭長期接受透析的患者中，新發生癌症的風險較健康族群來的高，特別是較為年長的腎友。雖然不同部位發生的惡性腫瘤，引起初期局部症狀不同，但卻有一些共有的全身性症狀，如體重減輕、食慾不振、惡病質與貧血等。

林孟群建議接受慢性透析治療的腎友，若有持續性乾體重調降，無法解釋的營養不良，難以矯治的貧血，甚至有顯著局部症狀如新出現的血尿、血便、腫塊等，須儘快與醫師諮詢討論，切莫放任腫瘤進展而增加治療上的難度。

(中時 )