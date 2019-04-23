台北市長柯文哲下午在臉書PO文「這個國家絕對不會因為一個人而改變」、「只要台北改變了，台灣也會跟著改變」，被認為是與韓國瑜的一席話互別苗頭。（翻攝自柯文哲臉書）

針對是否參選2020，高雄市長韓國瑜今表態，「台灣好，高雄才會好；台灣改變，才能真正改變高雄」，但黨內現行的初選制度他無法參與，此話讓外界解讀是盼黨中央設計出讓他有參選正當性的機制。台北市長柯文哲下午在臉書PO文「這個國家絕對不會因為一個人而改變」、「只要台北改變了，台灣也會跟著改變」，被認為是與韓國瑜的一席話互別苗頭；而近柯幕僚也坦言，柯的確是認為韓的說法「怪怪的」而有這篇PO文。

柯文哲臉書PO文提到「每天睡前打坐，都有所體悟：當市長之後，慢慢參悟我們要從政治上的領導者，變成文化的傳道者。我們要說服大眾接受我們的的理念，而不是強迫大家服從我們的規則。這個國家，絕對不會因為一個人而改變，國家之力，在於國民全體，唯有大家願意多付出一些，多努力一些，合起來，這個國家才有機會進步。所以，作為國家的一份子，我還是一樣，每天一樣準時上班，把每天該做的事情做好，這樣就對了。『只要台北改變了，台灣也會跟著改變。』」

對於這則PO文，媒體下午詢問出席勞動局公開活動的柯文哲是否特別針對韓國瑜？但柯四兩撥千斤說，今天「鯊魚餵食時間（指接受媒體時事訪問時間）已經過了」，不願再多說；負責PO文的北市府副發言人柯昱安則表示，PO文內容是市長是要期許自己可以把市政做好，才有機會可以改變台北的政治文化，進而改變台灣。

不過，有近柯幕僚私下表示，之所以有這則臉書PO文，的確是柯文哲看到今天韓國瑜說「在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」心裡覺得「怪怪的」。

該幕僚指出，柯文哲一直以來的政治理念是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，可以說是與韓國瑜提出的「先改變台灣才能改變高雄」邏輯不太一樣，而韓國瑜今天這番發言的確是給人很明顯要挑戰總統大位的企圖，因此，柯在今天也重新提出一次他自己的理念，以此強調政治要落實在人民生活中的每一天。

(中時 )