參加「逗陣繞法院」活動的民眾，在國民審判制度規劃的法庭，了解國民法官如何選任及參與審理。（羅浚濱攝）

新竹地方法院為讓民眾更親近司法，23日舉辦「逗陣繞法院」廉政宣導活動，邀請竹北市鹿場里鄉親和新竹市駕訓班共40餘人參觀法院，不少參與的老人家說，平生第一次來法院，感覺還不錯。

鹿場里長范光仁帶同里民到法院先大合照，分組由法院人員帶領參觀新建辦公大樓、參審法庭及公證處所等處，讓民眾不再視法院為冷冰的衙門，透過有趣的活動體驗友善的司法環境。

「如果您有須要打官司，不會寫訴狀怎麼辦？」解說人員指可到服務台抽號碼牌，會有服務人員為您解說，提供便民禮民的措施。

參觀民眾分別體會法院刑庭和民庭開庭狀況及情境，很多老人家經過解說後才知道，原來法院審判是公開的，一般人也可以列席旁聽，不是法官想怎判就怎麼判。

解說人員特別說明當前司法院推動的國民參與刑事審判制度，播放影片讓參觀者了解，一般民眾經過篩選，也可以當「國民法官」，參與有期刑徒7年以上案件的審理。

最後召開座談會，由院長周煙平帶同庭長，分享自己經手案件的審理心得及法律實務，並回答民眾提問，進行雙向溝通交流，讓民眾對法院有更進一步的認識，拉近與司法的距離。

(中時 )