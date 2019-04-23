某位媽媽帶著5歲的孩子進行視力檢查，發現孩子的近視為0度，視力1.0，相當開心。醫師卻警告，孩子的扣打用光了，下一步找上門的可能就是近視。嬰兒出生時眼軸短，有先天性遠視。成長時，眼軸將增加並「正視化」，但若遠視儲備量提早耗盡，孩子就會近視。

根據國健署2017年「兒童青少年視力監測調查」，與2010年相比，國小各年級近視比率上升，尤以小二、小六、小五最嚴重，分別從28.3％上升到38.7％、62％上升到70.6％、56.6％上升到62.2％。高度近視方面，又以高三青少年最為嚴重，比率高達35.7％。

新南大學眼科醫師黃宇軒表示，近視分為「屈光性」、「軸性」兩大類型。屈光性近視為先天所致，軸性近視則與後天發育、用眼習慣息息相關。我國絕大部分學童都屬軸性近視，眼軸每長出0.1公分，近視就多出300度。

黃宇軒解釋，一般成人正視眼的眼軸長約為23至24mm。嬰兒出生時，眼球小、眼軸較短，造成生理性的遠視。隨著身體發育，眼軸也慢慢增長，12歲左右即可發展成正視眼，趨近沒有度數。若眼軸增加速度過快，遠視儲備量提早消耗完，孩子則很快就會近視。

許多家長認為近視不是病，配戴眼睛就好，但若未妥善處理，可能演變成高度近視。黃宇軒表示，眼軸越長，視網膜被拉得越薄，視神經血流供應就會越差，因此高度近視者罹患視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、早發性白內障等眼疾的風險較一般人高。

為保護視力，國健署提醒民眾，避免讓未滿2歲的孩子看螢幕，2歲以上的孩子，每日看螢幕的時間勿超過1小時。另鼓勵民眾每日進行2至3小時的戶外活動，每用眼30分鐘休息10分鐘。黃宇軒也建議家長，孩子3歲開始，即可前往測量遠視儲備量，如發現遠視消耗的速度過快，可及早治療，降低近視機率。

(中時 )