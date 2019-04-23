關以X光機檢測確認行李箱遭到改造，強行破壞行李箱夾層才取出夾藏毒品。(林郁平翻攝)

台中一名32歲朱姓女子，因積欠80萬元債務，竟參與跨國毒品走私集團，以2萬5000元代價從泰國夾藏6.5公斤K他命回台，刑事局17日趁朱女入境時將她逮捕，人贓俱獲，朱女辯稱以為是走私黃金，得知將面臨7年以上有期徒刑相當懊悔，當場痛哭流涕。

警方調查，朱女有詐欺前科，曾在國外申辦銀行人頭帳戶、盜刷信用卡，過去半年曾5度出入大陸、馬來西亞、泰國等國家，懷疑她可能參與毒品走私。

警方鎖定朱女後，17日晚間19時會同海關進行攔檢，發現朱女將白色粉狀的K他命壓成扁平狀，外層以深色檀香紙、鉛片等包覆企圖掩蓋氣味、躲避緝毒犬，再塞入行李箱底部後製作夾層封死，警方強行破壞行李箱夾層後，才取出6.5公斤、市值達1000萬元的K他命。

朱女辯稱，去年在臉書找到快速賺錢的訊息，與對方接觸後得知可出國遊玩又有錢拿，才會答應對方協助運送東西，但不知道是毒品。全案訊後，依毒品罪嫌送辦，法院裁定收押禁見。

(中時 )